Es wurde viel telefoniert in den letzten Monaten. Man durfte ja niemanden sehen. Also hat auch Sebastian Lehmann viel telefoniert. Hauptsächlich mit seinen Eltern. Die rufen einfach immer aus seiner Heimatstadt Freiburg an. Sebastian hat die Telefonate wie immer mitgeschrieben und präsentiert sie jetzt auf der Bühne. Zusammen mit einem Best-Of seiner Texte und Geschichten der letzten 37 Jahren.