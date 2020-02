Ariel Sharratt & Mathias Kom of The Burning Hell

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Die Arbeit verändert sich. Roboter ersetzen uns. Der Kapitalismus zerbricht.

Wir brauchen dringend einen neuen Soundtrack - aber wie klingen Arbeiterleider denn überhaupt, wenn man sich über das ursprüngliche Wesen der Arbeit generell nicht mehr sicher sein kann?

Mit ihrem zweiten Duo-Album „Never Work“ suchen Ariell Sharratt und Mathias Kom (von der kanadischen Garagen-Folk Band The Burning Hell) nach Antworten. „Never Work“ versetzen die akustischen Elemente des Old-School-Folk mit elektronischen Einschüben und verhandeln so die Ökonomie von Live Gigs und deren Nebengeräusche, Tech-Feudalismus, Klassenkampf und Gewerkschaften als digitalen Support und vollautomatischen Luxuskommunismus. Die Songs von Never Work sind ernsthaft und ironisch zugleich und erweisen sich daher als Protest-Playlist für unsere gemeinsame Reise in das Vergessen bzw. den Strand - oder vielleicht sogar beides.