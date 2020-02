Niels Frevert & Band

× Erweitern Erik Weiss Niels Frevert

Red‘ nicht von Liebe, von Wahnsinn oder Schmerz. Lebe und fühle, aber plapper nicht darüber.

So könnte die Prämisse lauten für das Schaffen von Niels Frevert, dessen Lieder eigentlich von allem handeln, was das Leben großartig und grausam macht, ohne dafür Pop-Superlativ-Phrasen abzuspulen. Große Momente brauchen keine großen Gesten, sie füllen auch so den Raum. Wenn sie denn wahr sind. Mit „Putzlicht“ veröffentlichte Niels Frevert am 6. September sein neues Album. Fünf Jahre nach seinem großen Wurf „Das Paradies der gefälschten Dinge“ gibt es seit September also endlich neue Musik vom Pop-Chansonnier aus Hamburg, die er mit kompletter Band in Schorndorf präsentieren wird.

Präsentiert von Musikexpress und ByteFM