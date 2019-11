Peter Nagel bezeichnet sich selbst als „Dialekt-Fetischist“. Was sich bei dem echten Raotaburger Gewächs hinter dieser Aussage verbirgt können die Gäste beim nächsten Sebastian-Blau-Abend in der Weinstube Stanis erleben. Peter Nagel rezitiert dort am 19. Dezember, ab 19.30 Uhr Gedichte von Josef Eberle, alias Sebastian Blau. An diesem Abend kurz vor Weihnachten wird auch das "Weggentaler Kripple" zu hören sein.