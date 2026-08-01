Sebastian-Blau-Tage: Schwäbische Film-Soiree

18 Uhr - I muss net nach Florida und 20 Uhr - Do goht dr Doig.

18 Uhr - I muss net nach Florida:

Die Welt des schwäbisch-alemannischen Films ist jung und dynamisch. Sehen und hören (!) Sie acht Einsendungen zum "Sebastian Blau Preis 2022" für Filmschaffende aus dem Oberland, Unterland, Schwarzwald und Vorarlberg, u.a. den Kurzfilm “Mach’s Licht aus“ der Blaupreisträger Marius und

Paul Beck; er ist der Kern ihrer 2026 mit dem renommierten Grimme-Preis ausgezeichneten achtteiligen ZDFneo-Serie TSCHAPPEL.

20 Uhr - Do goht dr Doig:

Der vom Blaupreisträger für Film (2014 und 2022) Frieder Scheiffele produzierte Kinofilm nach der TV-Serie "Laible & Frisch" ist inzwischen Kult. Ein heiteres Wiedersehen mit den schwäbischen Urgesteinen Winfried Wagner, Walter Schultheiß, Trudel Wulle und Monika Hirschle an den Drehorten Bad Urach, dem Ermstal und Reutlingen ist garantiert.