Sebastian Klussmann - Merken Sie sich was

„Man sollte sein Hirn nicht in die Cloud auslagern", findet Sebastian Klussmann, erfolgreicher Jäger der ARD-Show „Gefragt – Gejagt“. Der Quiz-Champion verrät seinen einfachen Weg zu mehr Allgemeinbildung. Wann war der Prager Fenstersturz? Wie viele Bit sind ein Byte? Wie heißt die Hauptstadt von Bolivien? Egal, ob Job, Eignungstest, Vorstellungsgespräch oder Unterhaltung auf einer Party - mit einer guten Allgemeinbildung kann man überall punkten. Sebastian Klussmann verrät, wie man ohne viel Aufwand seinen Wissensschatz vergrößern kann. Etwa, wenn man bei einem Stadtspaziergang erkundet, auf wen ein Straßenname zurückgeht. Oder sich über Fußball Geografie erschließt. Oder Themen mit Emotionen verbindet, indem man sich von der Großmutter die Lieblingsblumen im Garten zeigen lässt. Mit dem Fakt im Kopf könne man bessere Schlüsse ziehen und Nachfragen stellen. ,,Je mehr Wissen wir haben, desto differenzierter sehen wir die Welt." Wie kann man sich Wissen nachhaltig aneignen? Das ist eine der Fragen, mit denen sich Sebastian Klussmann in seinem Vortrag beschäftigt.