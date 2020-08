Sebastian Krämer: Soloprogramm als Matinée

Sebastian Krämer, Chansonier ersten Ranges, ist ein genauer Beobachter und weiß dies in Worte und Musik zu verpacken. Er mag Lieder, deren Anfang noch nichts verrät, wie sie enden. Seine Chansons ringen dabei jedem Gegenstand alles ab, was er an Bedeutung zu bieten hat. Er beobachtet die Flugzeuge über seinem Garten und sinniert über deren Flugbahnen. Im Dezember spielt er am liebsten im Park Pingpong und nebenher schreibt er Liebesbriefe an eine Tante. So oder so ähnlich dürfen Sie sich den Abend zum neuen Programm vorstellen. Vielleicht wird es aber auch ganz anders, denn „alles kann, nichts muss…“. Aber eines ist gewiss: Langweilen werden Sie sich keine Minute!