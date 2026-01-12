Sebastian Krämer

Für den Fall, dass sich im Leben unverhofft eine Tür öffnet, achte beizeiten darauf, wo Angeln und Scharniere angebracht sind!

Öffnet sie sich beispielsweise vertikal an genau jenem Fleck, wo man gerade noch gestanden oder gesessen hat, erspart das den aktiven Schritt hindurch: es flutscht dann einfach! Schon bemerkt, dass auch im Bühnenboden des Glasperlenspiel eine Falltür versteckt ist? Und eine ganz kleine sogar unter jedem einzelnen Sitz im Saal? Oder sind es Sebastian Krämers neue Lieder, die als besonderen Service die mobile Falltür schon mit eingebaut haben? Nicht immer wird sie sich während der Vorstellung bereits öffnen. Dann sollte man sie wie eine Hausaufgabe mit in die eigenen vier Wände tragen, um sie vielleicht aus Platzgründen unterm Bett zu verstauen, und plötzlich nachts im Schlaf: Pardauz! Denn nicht nur Krämers Frechheit ist bodenlos. Über Abgründe der Hingabe, des Schreckens oder der Trauer breitet er sorgsam seine ornamentreichen musikalischen Teppiche – auch manchen Badezimmer-Läufer oder roten Samt (wobei uns immer mehr interessieren sollte, was darunter lauert, als welche aufgedonnerte Schönheit sich anschickt, darüber hinwegzugleiten). Offen ausgesprochen wird nur die herzliche Einladung zum Denken, Schunkeln oder beidem zugleich. Dann sind alle bereits im Schwung, wenn's abwärts geht.