Sebastian Krumbiegel; Kompass - Live

Knapp 70 Auftritte hatte der „Prinzen“-Frontmann in den letzten 12 Monaten, knapp 70 Songs schrieb er in der gleichen Zeit. Er testete die Lieder auf Herz und Nieren, arrangierte um, verwarf und erschuf. Das Ergebnis: Sein neues Album KOMPASS.

Wie man sieht, liebt es Sebastian Krumbiegel, Songs zu schreiben und live zu spielen. Und er liebt es, vor, während und nach den Auftritten sein Publikum nicht nur zu unterhalten, sondern sich auch mit seinem Publikum zu unterhalten. Und nach und nach kristallisierte sich in seinen Gesprächen heraus, dass eben jenes Publikum in unseren schweren Zeiten nach positiven Liedern verlangte.

So gesehen war das Publikum der KOMPASS für die Songauswahl des neuen Albums, das 14 Songs enthält, in denen das Glas grundsätzlich halbvoll, das Gras grundsätzlich grün und das Licht am Ende des Tunnels grundsätzlich nicht von einer entgegenkommenden Lokomotive ist. Krumbiegel hatte keinen Bock auf traurige Lieder. Wer jetzt allerdings denkt, der Künstler würde in seichte Gefilde abdriften, irrt: Ihm gelingt der Spagat zwischen Unterhaltung und Reflexion, zwischen Kritik und Optimismus.

Er ist einer, der an die Kraft der Kunst glaubt, an die Möglichkeit der Veränderung zum Besseren. Und seine Songs handeln genau von diesem Glauben. Er erinnert daran, den Traum von einer anderen, harmonischeren Welt nicht zu vergessen. Und das gelingt ihm ohne Kitsch. Dafür mit Humor, viel Humor. Auch musikalisch ist KOMPASS ein optimistisches Album – aber ohne Augenwischerei.