Mit „Wo geschnitzt wird, fallen Töne“ präsentiert der Vollblutmusiker Sebastian Schnitzer sein Musikkabarett-Debüt.

Schnitzer schnitzt sich einen humorvollen Liederabend aus leichtfüßigem Klavierspiel, akrobatischer Zunge und eindrucksvoller Mimik. Er singt und erzählt vom Leben eines Berufsmusikers, Vaters, Sohnes und Ehemannes. Er liebt bedürfnisorientiert erzogene Hunde, badet aus finanziellen Gründen gerne im Wald oder elektrifiziert sein Leben dank des Konsumschweines, welches ihm im Mittelgang der Discounter ständig heimsucht. Schnitzer kreiert eine lustige und sarkastische Welt, in der jeder seine eigenen Schnitzer wiederfindet. Intelligenter Humor mit Charakter, der in jede Ritze der Gedanken des Publikums dringt.