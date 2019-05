Eine Sit-Down-Tragedy für Fans von „König der Löwen“ und Auffahrunfällen.

Schauspieler Sebastian Schwab und Autor Patrick Wildermann haben sich in Berlin bei der Arbeit an einer Theaterproduktion kennengelernt, die 250.000 Euro Schulden hinterließ und die Produktionsfirma in die Insolvenz trieb. Mit der Lecture Performance ihres jüngsten Werks knüpfen sie daran an.

Stuttgarter Premiere