Sebastian Schwab zu Gast in der 14. Kulturakademie ›Literatur‹

Frau Holle als Oper zum Klimawandel nach Motiven des Grimm’schen Märchens, Räuber Hotzenplotz als Singspiel, Gedichte von Rilke und Gottfried Keller oder eine Pop-Up-Mundart-Oper über Georg Elser: Der Komponist Sebastian Schwab, Erster Kapellmeister der Oper Bern, hat schon viele und ganz unterschiedliche Texte in Musik gesetzt und auf die Bühne gebracht. Passend zur neuen Wechselausstellung ›Singen! Lied und Literatur‹ spricht Sebastian Schwab mit den Jugendlichen der Kulturakademie darüber, wie man Wörter in Musik übersetzt und was daran besonders schön und besonders schwierig ist.

Im Rahmen der Kulturakademie der Stiftung Kinderland.