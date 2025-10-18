Second-Hand-Basar "Rund ums Kind"

Von 10 bis 13 Uhr kann alles "Rund ums Kind" verkauft und gekauft werden. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.
Info
Kirche und Gemeindehaus St. Bonifatius Tauberbischofsheim Kapellenstraße 2, 97941 Tauberbischofsheim
Kinder & Familie
bis
Kirche und Gemeindehaus St. Bonifatius Tauberbischofsheim Kapellenstraße 2, 97941 Tauberbischofsheim
Von 10 bis 13 Uhr kann alles "Rund ums Kind" verkauft und gekauft werden. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.
© 2022 MORITZ Das Online-Stadtmagazin ist eine Marke der MORITZ Verlags GmbH