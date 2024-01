Second-Hand-Basar Uttenhofen

Am 16. März 2024 findet wieder der Second-Hand-Basar in Uttenhofen statt. Besucher können sich über eine große Auswahl an Baby- und Kinderkleidung freuen. Auch viele Artikel rund ums Kind wie Fahrzeuge, Kindersitze werden geboten. Erwachsene und Teens werden ebenso fündig: Es gibt sowohl für Damen, als auch für Herren einen extra Bereich für Second-Hand-Kleidung. Für das leibliche Wohl ist mit selbst gemachten Kuchen und Torten gesorgt.