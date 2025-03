Am 11. Oktober 2025 findet wieder der Second-Hand-Basar in Rosengarten Uttenhofen statt. Zwischen 10 und 14 Uhr kann nach Herzenslust durch Kinderkleidung und -zubehör gestöbert werden. Das Besondere am Basar: hier werden auch Teenies und Erwachsene fündig. Es gibt eigene Bereiche für Frauen- und Männerkleidung. Weitere Infos zum Basar: www.uttenhofen-basar.de