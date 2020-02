Am 14. März 2020 findet von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr der Second-Hand-Basar im Dorfgemeinschaftshaus in Uttenhofen statt. Angeboten werden neben Kinderkleidung, Teenies- und Erwachsenenkleidung (für Frauen und Männer) auch Kinderwagen, Kinderfahrzeuge, Kindersitze sowie Bettwäsche, Schlafsäcke etc. Die Artikel sind nach Größe sortiert, was den Einkauf erleichtert. Schauen Sie vorbei – vielleicht finden auch Sie ein Schnäppchen. Stärken können Sie sich bei Kaffee und Kuchen. Bei gutem Wetter findet von 09:30 Uhr bis 12:00 Uhr ein Flohmarkt statt. Aus Platz- und Sicherheitsgründen sind hier ausschließlich die Kinder der Mitarbeiter berechtigt ihre Spielsachen zu verkaufen. Im Einsatz sind viele fleißige Helfer, die sich ehrenamtlich einbringen. Veranstalter ist der Förderverein Elterninitiative Kindergarten Uttenhofen e.V., der bereits seit Jahren zugunsten gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke aktiv ist.www.basar-uttenhofen.de