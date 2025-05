Strahlende Vielfalt bei Second.Hand.Made - Dein Unikatmarkt am Neckarbogen Heilbronn by pue.

Second.Hand.Made lädt am 21. Juni alle Mode-, Design- und Dekorationsliebhaber zu einem zauberhaften Einkaufserlebnis am malerischen Neckarbogen, auf dem ehemaligen BUGA-Gelände in Heilbronn ein. Du hast die Möglichkeit, an hochwertigen Ständen mit handgemachten Unikaten, Secondhand-Mode und -Deko sowie Schätzen von Privatpersonen, Handmadekünstlern und Start-ups zu stöbern.

Neben dem Shopping-Vergnügen bieten regionale Gastronomen köstliche Speisen und erfrischende Getränke an. Live-Musiker schaffen eine einladende Atmosphäre und tragen dazu bei, dass der Unikatmarkt zu einem unvergesslichen Höhepunkt im Rahmen des Heilbronner Lichterfestes wird. Lasse dich von der Vielfalt und Kreativität bei Second.Hand.Made inspirieren, unterstütze regionale Anbieter und erlebe ein einzigartiges Event.

Der Unikatmarkt grenzt direkt an das Heilbronner Lichterfest an und verläuft entlang der Kranenstraße im Bereich zwischen experimenta und Jugendherberge am Neckarbogen Heilbronn.

Du willst Platz für Neues schaffen und möchtest deine Secondhand-Mode, Deko und Accessoires an einem unserer Stände verkaufen? Über folgenden Link kannst du deinen Stand buchen: https://diginights.com/event/2025-06-21-second-hand-made-by-pue-neckarbogen-heilbronn

Weitere Informationen zu pue findest du auf Instagram @ pue_popupevents oder Facebook @ pue.popupevent

*Es handelt sich um eine Veranstaltung by pue - pop up events. Unterstützt wird das Event durch die Heilbronn Marketing GmbH und die Stadt Heilbronn.*