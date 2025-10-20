Gesamter Erlös kommt Frauen- und Kinderschutzhaus zugute.

Der Förderverein Frauen- und Kinderschutzhaus Schwäbisch Hall e. V. veranstaltet auch in diesem Jahr wieder seinen beliebten Second-Hand-Markt „Alles für die Frau“. Am Samstag, 8. November 2025, gibt es im 1. Stock des Haller Brenzhauses, Mauerstraße 5, zwischen 9 und 14 Uhr wieder tolle Kleidung, Schuhe sowie Accessoires zum Schnäppchenpreis. Zudem wird es auch wieder einige Bücher- und Zeitschriften zu Erstehen geben.

„Wen beim Shoppen der kleine Hunger packt, der kommt beim Second-Hand-Markt aber natürlich ebenfalls auf seine Kosten“, hebt 1. Vorsitzende Sophia Savignano Ungerer hervor. Neben Kaffee locken vor Ort auch leckere Kuchen, Waffeln sowie deftige Snacks.

Der gesamte Erlös des Marktes kommt ohne Abzüge dem Frauen- und Kinderschutzhaus Schwäbisch Hall zugute. „Unsere Arbeit als Förderverein des Frauen- und Kinderschutzhauses ist so wichtig, weil wir gemeinsam dazu beitragen, betroffenen Frauen und Kindern einen sicheren Ort und neue Perspektiven zu bieten“, unterstreicht die 1. Vorsitzende. „Wir setzen uns dafür ein, dass Unterstützung, Schutz und Prävention jederzeit erreichbar sind. Und wir freuen uns über alle Besucherinnen und Besucher unseres Second-Hand-Marktes, die Lust haben, dieses wichtige Ziel mit ihrem Einkauf ebenfalls zu unterstützen.“

Mehr zum Förderverein des Frauen- und Kinderschutzhauses Schwäbisch Hall e. V. sowie Kontaktmöglichkeiten zum Frauen- und Kinderschutzhaus gibt es im Netz unter www.foerdervereinfrauenhaussha.de