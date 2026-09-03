Shoppen, Kaffee genießen, Gutes tun - Der beliebte Second Hand Markt "Alles für die Frau" des Fördervereins Frauen- und Kinderschutzhaus Schwäbisch Hall geht in die nächste Runde.

Seit vielen Jahren ist er ein beliebter Treffpunkt für Frauen, die hochwertige Kleidung, Accessoires, Schuhe, Bücher & mehr suchen.

Der gesamte Erlös kommt ohne Abzüge dem Frauen- und Kinderschutzhaus Schwäbisch Hall zugute.

Neben schicker Kleidung, Taschen, Schmuck, Schuhen, Tüchern und mehr wird wie immer auch ein gemütliches Café mit Kuchen, Torten, Suppe & Heißgetränken angeboten.