Second Hand Modemarkt

Komme mit in meine Welt des Secondhand-Modemarktes.

Seit 25 Jahren veranstalte ich in der Balinger Stadthalle Secondhand-Modemärkte für Kindersachen und Erwachsenenmode mit viel Freude an der Mode, dem Erlebnis der Begegnung, der Inspiration durch alle Style der Mode und dem guten Gefühl der Nachhaltigkeit. Es gibt auch die Möglichkeit die Kleidung in einer großen Sammelumkleide anzuprobieren.

Jeweils 3 Stunden werden vormittags gut erhaltene gebrauchte Kinderausstattung und nachmittags Erwachsenenmode + Accessoires angeboten.

10:00 - 13:00 Uhr Kinderausstattungsflohmarkt

15:00 - 18:00 Uhr Erwachsenenkleidung

Anmeldung bei Martina Schwarzburger Veranstaltungen, 72218 Wildberg, 07054 931323, anmeldung@secondhand-modemarkt.de