Second Hand Shopping

Dorfgemeinschaftshaus Rehnenhof/Wetzgau 73527 Schwäbisch Gmünd

Im Dorfgemeinschaftshaus Rehnenhof-Wetzgau das zweite Event dieser Art statt - diesmal in Form einer sortierten Erwachsenenbörse.

Die Kleidung kann vorab abgegeben werden und das Team sortiert diese. Am Abend selbst können die Besucher:innen nach Herzenslust stöbern und nachhaltige Schätze entdecken.

Abgerundet wird der Abend mit Musik und erfrischenden Drinks.

Perfekt, um nachhaltiges Einkaufen mit einem geselligen Abend zu verbinden.

Freizeit & Erholung, Märkte
