Second Hand Shopping

Im Dorfgemeinschaftshaus Rehnenhof-Wetzgau das zweite Event dieser Art statt - diesmal in Form einer sortierten Erwachsenenbörse.
Die Kleidung kann vorab abgegeben werden und das Team sortiert diese. Am Abend selbst können die Besucher:innen nach Herzenslust stöbern und nachhaltige Schätze entdecken.
Abgerundet wird der Abend mit Musik und erfrischenden Drinks.
Perfekt, um nachhaltiges Einkaufen mit einem geselligen Abend zu verbinden.
Info
Dorfgemeinschaftshaus Rehnenhof/Wetzgau 73527 Schwäbisch Gmünd
