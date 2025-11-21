Second Hand Shopping

Im Dorfgemeinschaftshaus Rehnenhof-Wetzgau das zweite Event dieser Art statt - diesmal in Form einer sortierten Erwachsenenbörse.

Die Kleidung kann vorab abgegeben werden und das Team sortiert diese. Am Abend selbst können die Besucher:innen nach Herzenslust stöbern und nachhaltige Schätze entdecken.

Abgerundet wird der Abend mit Musik und erfrischenden Drinks.

Perfekt, um nachhaltiges Einkaufen mit einem geselligen Abend zu verbinden.