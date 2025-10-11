SECOND SUN – Funk & Soul Music

SECOND SUN – DIE LASSEN DEN SOUL RAUS – MASSIV TANZBAR

Soul Freunde, hier geht’s lang, denn hier geht die Sonne auf und der zeitlose Geist der Funk & Soul Ära erfährt eine fulminante Wiedergeburt: SECOND SUN. Die Konzerte der 11 köpfigen Power Formation sind vorprogrammiert auf gute Stimmung, Abtanzen und Earth & Wind & Feiern: Eintauchen in den Soul Kosmos, Always looking at the soul side of life.

This band is the real funk & soul deal. Mit »unglaublich viel Seele im Blut«, so die Stuttgarter Zeitung, schlägt mit SECOND SUN the Heartbeat of Funk & Soul. »Sie gehören zu den gefragtesten Soul Bands der Region. Ein Konzert mit SECOND SUN bietet Groove ohne Ende«, so das Wochenblatt Winnenden. Mit ihrem einzigartigen Sound – 3 Bläser und 3 Gesangsstimmen – haben sich SECOND SUN längst eine Fangemeinde in der Region erspielt und begeistern regelmäßig ihr Publikum. Mit unsterblichen Songs, die man kennt, aber so noch nie gehört und erlebt hat, immer mit eigenem Sound, inspiriert von Bands wie Tower of Power, Earth Wind & Fire, Incognito, Chaka Khan, Kool & The Gang und vielen anderen, lassen SECOND SUN den Soul raus.

Let the good times soul and stay tuned for the further adventures of SECOND SUN on the soul side of life

Über SECOND SUN Die Prozentrechnung musste neu erfunden werden: SECOND SUN, 99% Funk and Soul, 200% Joy and Fun, Hot Funky Stuff & Soul Music verdammt nah am ideal. Hier geht die Sonne auf – That’s how music should feel!

SECOND SUN sind Rebecca Hart (voc), Jenny Sprenger-Müller (voc), Ronnie Coker (voc), Andreas Mürdter (alt / bariton sax), Rainer Schmid-Vasterling (tenor sax), Stefan Klink (trp), Andreas Pastorek (perc), Petra Schenk (perc), Michael Verheyen (keyboards), Jürgen Reichert (bass), Harald Brenneisen (drums), Dirk Sonntag (git), SoundDesign: Christian Hotz.