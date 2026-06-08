Second Sun - Heart of Soul Tour 2026

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Primavera Restaurant Marktplatz 22, 72108 Rottenburg am Neckar

Heart of Soul Tour führt Second Sun erstmals auf den Marktplatz nach Rottenburg // Massiv tanzbar // Earth Wind & Feiern // Nichts wie hin.

Ausnahmezustand: so etwas dürfte Rottenburg lange nicht mehr erlebt haben. Im Rahmen ihrer HEART OF SOUL TOUR gastiert die 11 köpfige Power Formation Second Sun am Fr 10. Juli 2026 vor dem Restaurant Primavera. Dann heißt es: »Soul im ganz großen Stil – der Marktplatz wird zum Dance Floor«, ein ganzer Abend voller Soul, so richtig zum Abtanzen und Genießen. Was für eine MEGA Party! Daher: nichts wie hin!

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Primavera Restaurant Marktplatz 22, 72108 Rottenburg am Neckar
Konzerte & Live-Musik
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Google Kalender - Second Sun - Heart of Soul Tour 2026 - 2026-07-10 19:00:00 Google Yahoo Kalender - Second Sun - Heart of Soul Tour 2026 - 2026-07-10 19:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Second Sun - Heart of Soul Tour 2026 - 2026-07-10 19:00:00 Outlook iCalendar - Second Sun - Heart of Soul Tour 2026 - 2026-07-10 19:00:00 ical

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