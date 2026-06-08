Second Sun - Heart of Soul Tour 2026

Heart of Soul Tour führt Second Sun erstmals auf den Marktplatz nach Rottenburg // Massiv tanzbar // Earth Wind & Feiern // Nichts wie hin.
Ausnahmezustand: so etwas dürfte Rottenburg lange nicht mehr erlebt haben. Im Rahmen ihrer HEART OF SOUL TOUR gastiert die 11 köpfige Power Formation Second Sun am Fr 10. Juli 2026 vor dem Restaurant Primavera. Dann heißt es: »Soul im ganz großen Stil – der Marktplatz wird zum Dance Floor«, ein ganzer Abend voller Soul, so richtig zum Abtanzen und Genießen. Was für eine MEGA Party! Daher: nichts wie hin!