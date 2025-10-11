Seconhand-Basar

Für Jung bis Alt, für Groß und Klein... für alle gibt es gut erhaltene Kleidung zu einem fairen Preis.

Für leckeren Kaffee und Kuchen ist gesorgt

Um 14:30 Uhr kommen die Kids vom PS Kursstudio und zeigen uns, was sie drauf haben!

Ohne EUCH geht es nicht. Warum? Spendet uns bitte eure gut erhaltenden Klamotten und bringt sie am Freitag, 10. Oktober 2025 ab 15 Uhr in unsere Räumlichkeiten in der Unterlimpurger Straße 10/2 oder nehmt mit uns unter info@knderschutzbund-sha.de Kontakt auf, wann ihr eure Kleidung vorbei bringen wollt. DANKESCHÖN schon im Voraus!

Ganz wichtig: Der Erlös des Secondhand-Basar geht 100% an den Kinderschutzbund Schwäbisch Hall für unsere laufenden Projekte. Wir freuen uns auf SIE, DICH und gerne weitersagen!

Helfer für den Tag werden auch gesucht.