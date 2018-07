Reden wir gar nicht lange drum herum, machen wir es kurz: Seeed sind zurück! Am 17. Oktober 2019 machen sie in der SAP Arena Station.

Ja, genau – jene elf Musiker, die in den letzten 20 Jahren mit vier Alben, ihrem ganz eigenen Sound und unglaublichen Live-Shows erst Berlin und dann den Rest dieses Landes, Europa und sogar Südamerika erobert haben.Nachdem die Berliner 2012 mit »Seeed« ihr viertes und erfolgreichstes Album in der Bandgeschichte veröffentlichten, legten sie nach ausgiebigen Tourneen, legendären Festivalauftritten sowie eigenen Open Airs ab 2016 eine Pause ein.Aber jetzt gibt es fantastische News: Seeed arbeiten an neuen Songs und gehen ab Oktober 2019 auf große Tour durch Deutschland, Österreich, Schweiz und Luxemburg.