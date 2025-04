Am 1. Mai findet am idyllischen Jägersee in Eppingen ein großes Fest statt, das sowohl Familien als auch Naturfreunde begeistert.

Das Fest beginnt bereits um 10 Uhr und bietet eine Gelegenheit, sich vor einem gemütlichen Waldspaziergang - oder auch nach einer anstrengenden Runde über den Ottilienberg - bei Speis und Trank zu erholen.