Seefest Zaberfeld

Weit über die Ortsgrenzen hinweg ist das Zaberfelder Seefest bekannt.

Gemeinsam mit den örtlichen Vereinen, Institutionen und Organisationen aus allen vier Ortsteilen, veranstaltet die Gemeinde Zaberfeld ihr traditionelles Seefest von Freitag, 7. bis Sonntag, 9. Juli 2023.

An drei Festtagen bieten wir auf dem Festgelände (Seestraße, bei den Wohnmobilstellplätzen) an der Ehmetsklinge unseren Gästen ein buntes und abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm mit vielen Attraktionen an. Ein Vergnügungspark auf dem Festgelände rundet das abwechslungsreiche Angebot für die Besucher ab. Neben den typischen Festzelt Speisen und Getränken, wird das Angebot durch externe Foodtrucks außerhalb des Zeltes ergänzt.

Die Vorbereitungen auf das große Seefest laufen bereits seit 2021 auf Hochtouren. Herzlichen Dank an dieser Stelle an alle Beteiligten aus Festausschuss, Bauhof und Verwaltung für ihren bisherigen und auch künftigen Einsatz! Ein großer Dank auch an alle ehrenamtlichen Helfer der örtlichen Vereine, Institutionen und Organisationen, ohne die ein solches Fest nicht zu stemmen wäre!