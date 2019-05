Böckinger Seefest mit Livemusik

Schon seit über 25 Jahren findet das größte Böckinger Straßenfest auf der Viehweide statt. Das Seefest ist weit über Heilbronns Stadtgrenzen bekannt.Junge und alte Besucher strömen an diesen Tagen in Massen auf das Gelände rund um die Gartenlaube um den erstklassigen Live-Bands zuzuhören, ein Bier zu trinken und Freunde und Bekannte zu treffen. Von Jahr zu Jahr wird das Seefest größer, schöner und professioneller. Kalte Getränke bekommt man an einem der zahlreichen Ausschankwägen und für das leibliche Wohl sorgen viele verschiedene Essensstände. Steak, Currywurst, Gyros oder Langosch, bei dieser Vielfalt ist für jeden etwas dabei. Los geht es jeden Abend ab 18.00, bzw. 19 Uhr.Die Live-Bands spielen bis 00.00 Uhr und danach kann noch bis in die frühen Morgenstunden in der Laube weitergefeiert werden.

Mittwoch 19.06.2019 - Seefestbühne ab 19 Uhr

Perfect Heat - The HEAT is on - Bei dieser Live-Band ist der Name Programm. Gonzo’s Jam - Musik, die keinen auf den Stühlen hält, check it out!!!

Donnerstag 20.06.2019 - Seefestbühne ab 18 Uhr

STROKE Unit - eine eine vielseitig aufgestellte Coverband STEFLEX – das bedeutet purer Spaß

Freitag 21.06.2019 - Seefestbühne ab 19 Uhr

ROCK'S OFF - 100 % HIGH VOLTAGE ROCK !!! SOUL CONNECTION...Schwarz, mitreißend, groovig

Samstag 22.06.2019 - Seefestbühne ab 19 Uhr

Gravity - DIE Band für jeden Anlass! Extasy LIVE - zieh’s dir rein, wenn du dich traust!