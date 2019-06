Der 1. Sportfischerverein Leonberg e.V. lädt auch dieses Jahr wieder zum traditionellen Seefest am Tiefenbachsee in Leonberg/Eltingen am 3. und 4. August 2019 ein.

Samstag: ab 12.00 Uhr

Sonntag: ab 10.00 Uhr

Angeboten werden leckere Fischgerichte (frische Forellen, gegrillt, geräuchert und gebacken, Zanderfilets, ...) Bratwurst, Pommes Frites und eine große Auswahl an Getränken. Am Sonntag wird nachmittags auch Kaffee und Kuchen serviert.

Bei gutem Wetter wird das Fest in der Regel von ca. 2.500 Gästen besucht, es steht ein großes Festzelt nebst kleineren Zelten zur Verfügung. Bewirtet wird das Fest durch Vereinsmitglieder. Die Fische werden frisch vom Züchter aus dem Schwarzwald geliefert.