Als Ersatz dafür, dass die Seegrasspinnerei nicht mehr bei der Nürtinger Musiknacht dabei ist, wurde das Projekt „Seegras-Festival ins Leben gerufen. Es spielen Chris Simper und Voz das Flores, Soul Classics mit pink FONQUE feat. Eva Leticia, die Bands THC (Punk, Ska, Blues, Jazz, Rock n‘ Roll) und Kompressor (Punk).

Später am Abend ist in der KulturKantine Instrumental Surf Music mit Kiluaeas zu hören und in der Jugendwerkstatt legt nach dem Auftritt von der Band Trennungskind die Rumpelkammer auf. Dazu gibt es von der Zirkusschule Luftakrobatik und später dann auch eine Feuershow.

Und natürlich ist auch mit Getränken und Speisen einiges geboten. Die „Frauen aller Welt“ beteiligen sich mit einem Essensstand zum Jubiläum „20 Jahre – Frauen aller Welt“.

Eintritt: Abendkasse 20,00€ , ermäßigt 17,00€, Vorverkauf (in der KulturKantine und im Abessina) 18,00€, ermäßigt 15,00€