Seegras-Festival Waterworld

Ein langer Sommerabend voller Live-Musik, Begegnungen und Vielfalt.

Unter dem Motto Waterworld stehen neben der Musik auch die Themen Nachhaltigkeit und Inklusion im Mittelpunkt.

Dich erwartet ein inspirierendes Programm aus Performances, Tanz und Mitmachaktionen – verteilt über das gesamte Areal der Alten Seegraspinnerei.

Auch kulinarisch ist einiges geboten: Internationale Küche am Stand von „Frauen aller Welt“, bekannte Leckereien im Abessina und in der KulturKantine. Am Backhaus gibt es Heißes – frisch aus dem Holzofen.

Tauch ein in unsere Waterworld – mit Deinem Besuch unterstützt Du den Erhalt des Areals der Alten Seegrasspinnerei Nürtingen.