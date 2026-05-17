Seegras-Festival Waterworld

Alte Seegrasspinnerei Nürtingen Plochinger Straße 14 14, 72622 Nürtingen

Ein langer Sommerabend voller Live-Musik, Begegnungen und Vielfalt.

Unter dem Motto Waterworld stehen neben der Musik auch die Themen Nachhaltigkeit und Inklusion im Mittelpunkt.

Dich erwartet ein inspirierendes Programm aus Performances, Tanz und Mitmachaktionen – verteilt über das gesamte Areal der Alten Seegraspinnerei.

Auch kulinarisch ist einiges geboten: Internationale Küche am Stand von „Frauen aller Welt“, bekannte Leckereien im Abessina und in der KulturKantine. Am Backhaus gibt es Heißes – frisch aus dem Holzofen.

Tauch ein in unsere Waterworld – mit Deinem Besuch unterstützt Du den Erhalt des Areals der Alten Seegrasspinnerei Nürtingen.

Info

Alte Seegrasspinnerei Nürtingen Plochinger Straße 14 14, 72622 Nürtingen
Festivals & Open Airs
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