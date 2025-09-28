Seehaus-Fest

Sie wollten schon immer mehr über das Seehaus erfahren?

Dann laden wir Sie herzlich ein, an diesem Tag in unsere spannende Arbeit hineinzuschnuppern.

Um 11 Uhr starten wir mit einem Festgottesdienst mit Margot Käßmann (parallel Kindergottesdienst).

Ab 12 Uhr erwarten Sie ein leckeres Mittagessen, Spielstationen für Kinder, spannende Führungen und offene Werkstätten.

Um 14 Uhr beginnt der Festakt mit einem Theaterstück der Seehaus-Bewohner.

Anschließend können Sie bei Kaffee, Crêpes & Kuchen das Gelände weiter erkunden und mit uns ins Gespräch kommen.

Schauen Sie gern vorbei – wir freuen uns auf Sie!

Seehaus Leonberg Seehaus 1, 71229 Leonberg
