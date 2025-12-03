Seelenbalsam | Konzert für Menschen mit und ohne Demenz

Es spielt das Blechbläserensemble Low Brass: Jürgen Jubl, Phillip Werthner, Sebastian Volk (Posaunen), Jernej Oberžan Neuhauser (Tuba).

In unseren Seelenbalsam-Konzerten können Menschen mit Demenz bei uns im Studio in geschütztem Rahmen und familiärer Atmosphäre Musik genießen und somit weiter am gesellschaftlichen und kulturellen Leben teilhaben. Dabei sind die Veranstaltungen in Länge und Inhalt auf die Bedürfnisse von Betroffenen abgestimmt. Auch den besonderen logistischen und personellen Anforderungen wird Rechnung getragen.

Zu Beginn und am Ende des Konzerts singen wir gemeinsam ein Lied.

Das Konzert ist in Länge (ca. 1 Stunde) und Inhalt auf die Bedürfnisse von Menschen mit Demenz abgestimmt.