Zum nahenden Ende der Ausstellung "Fellbach am Meer!" im StadtMuseum zieht noch einmal richtige Seefahreratmosphäre in den Keller des Kunstvereins ein. Mit ihrem Programm "Seemannsgarn" nehmen Rüdiger Erk und Frank Eisele die Gäste mit auf eine musikalisch-literarische Reise an die Küsten dieser Welt. Der Schauspieler und der Akkordeonist interpretieren ausgewählte Lieder und Geschichten auf besondere Art und Weise. Unterstützt von der Sängerin Tiffany Estrada, spinnt das Trio wahrhaftige und legendäre Meeressagen in der stimmungsvollen Umgebung des Kellers.