Seenachtskonzert der Stuttgarter Saloniker

Patrick Siben und sein Saloniker String and Swing Orchestra

Erleben Sie, wie der Obere See in Böblingen von Patrick Siben und seinen Stuttgarter Salonikern in eine Konzertarena verwandelt wird und zwar live gespielt, auf klassischen Instrumenten ganz ohne Verstärker.

Die Saloniker spielen Wassermusiken und Gondellieder von Barock bis zur Moderne und zeigen dabei ihre Vielseitigkeit.

Man darf der leichten klassischen Muse und der Unterhaltungsmusik der Vollblutmusiker auf dem See lauschen – und sich dabei vom Bootshaus kulinarisch verwöhnen lassen. Auf den Wiesen um den See ist aber auch genügend Platz für ein eigenes Picknick.