Vortrag des CNES-Astronauten Patrick Baudry

Am Samstag, 29. März 2025 besucht der Französische CNES-Astronaut Patrick Baudry das Technik Museum Speyer und hält von 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr im FORUM Kino des Museums einen Vortrag über seinen Werdegang sowie seine Raumfahrtmission.

Für unsere kleinsten Zuhörer (Kinder bis 14 Jahre) bietet das Museum im Anschluss an den Vortrag zusätzlich die Möglichkeit, sich mit dem Astronauten fotografieren zu lassen.

Informationen für Besucher

Der Vortrag finden in englischer Sprache statt und ist im Museumseintrittspreis inbegriffen. Der Zutritt ist nur mit einem gültigen Tagesticket und einer Tagesaktuellen Platzreservierung für das FORUM Kino möglich. Die Platzreservierung gibt es direkt am Vortragstag vor Ort an der Kasse, eine Reservierung im Vorfeld ist nicht möglich.