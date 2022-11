Obersulmer Seeweihnacht am Breitenauer See; Sa. 11.00 - 22.00 Uhr, So.: 11.00 - 20.00 Uhr.

Weihnachtskrippen, Drechselarbeiten, Naturseifen und -kosmetik, Mineralien und Fossilien, Türkränze, Misteln, Räucherwerk, Nistkästen und Futterstellen, Honigprodukte, Rauchfleisch, Maronen, Schnäpse, Liköre, Rumtopf, Essig, Pralinen, Sirup, Nudeln, Weihnachtsplätzchen, Gefilztes, Gehäkeltes, Gestricktes, Getöpfertes und Gebasteltes aus verschiedensten Materialien, Räuberspieße, Räucherfisch, Wildschweinbratwurst, Holzofen-Pizza, heiße Cocktails, Paella, Hamburger, Schupfnudeln, Feuerzangenbowle, Steaks im Weck, Suppen, Maultaschen, Käsespezialiäten und Linsen, Flamm- und Zwiebelkuchen, siebenbürgische Baumstriezel, Kaiserschmarrn, Langos, Leberwurst mit Bratkartoffeln, Gyrospita mit Pommes, Waffeln, verschiedenste Würste, Rosenküchle, roter und weißer Winzer-Glühwein, Glühmost, Chai, Met, Jagertee, heißer Kaba, Kinderpunsch, Tee, Alkoholfreies ..... und vieles mehr!