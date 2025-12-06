Seeweihnacht am Breitenauer See

Stimmungsvoller Weihnachtsmarkt am Breitenauer See - jährlich am 2. Adventswochenende mit Kunsthandwerk und kulinarischen Köstlichkeiten. Einer der außergewöhnlichsten Weihnachtsmärkte in Baden-Württemberg.

Über 80 festlich geschmückte Holzhäuschen mit liebevoll gefertigtem Kunsthandwerk und kulinarischen Köstlichkeiten locken die Sinne. Weihnachtliche Live-Musik und kunsthandwerkliche Vorführungen sowie viele Mitmach-Angebote für Kinder unterhalten Besucher jeden Alters. Mit einer stimmungsvollen Illumination ist die Seeweihnacht auch ein ganz besonderes optisches Erlebnis.

Entdecken - Handwerkliches & Dekoratives an den Marktständen

Weihnachtskrippen, Drechselarbeiten, Naturseifen und -kosmetik, Mineralien und Fossilien, Türkränze, Misteln, Räucherwerk, Nistkästen und Futterstellen, Gefilztes, Gehäkeltes, Gestricktes, Getöpfertes und Gebasteltes aus verschiedensten Materialien

Genuss zum Mitnehmen

Honigprodukte, Rauchfleisch, Schnäpse, Liköre, Sirup, Essig, Gin, schwäbischen Whisky, Rum, Pralinen, Nudeln, Weihnachtsgebäck

Genuss vor Ort - Essen & Getränke am See

Räuberspieße, Räucherfisch, Wildschweinbratwurst, Schupfnudeln, Eintopf, Schupfnudeln, Steaks im Weck, Maultaschen, Leberwurst mit Bratkartoffeln, glutenfreie Kartoffelpuffer, Käsespezialitäten, Flamm- und Zwiebelkuchen (auch vegetarisch), Waffeln, Gyrospita mit Pommes, siebenbürgische Baumstriezel, Crêpes, Rosenküchle, Curry-, Grill- und Knackwürste.

Roter und weißer Winzer-Glühwein, Glühmost, heiße Cocktails, Met, Aronia-Punsch und Aroniasaft, Apfel-Gin, Jagertee, Eierlikör, Bier, heiße Schokolade, Kinderpunsch, Tee, Alkoholfreies

Programm zur Seeweihnacht

Kinder-Mitmachaktionen

Samstag und Sonntag jeweils von 14 - 17 Uhr Pfadfinder-Olympiade & Stockbrot backen

Samstag und Sonntag ab 16 Uhr ist der Nikolaus zu Gast am Breitenauer See

Uhudame Emma und die Eule Mimi zum Bestaunen ganz aus der Nähe

Handwerkliche Vorführungen

Vor den Augen der Besucher entstehen große und kleine Kunstwerke

Holzobjekte werden gedrechselt, geschnitzt oder mit einer Kettensäge herausgearbeitet

Kinder dürfen sich im Kerzenziehen versuchen

Feuershows

Die Feuerkünstler von "Feuerfest" werden an beiden Tagen ab 17:30 Uhr am Seeufer unterhalb des 1. Kiosks eine beeindruckende Show mit Feuerfächern, Pois, Devilsticks und ähnlichem präsentieren.

Weihnachtliche Live-Musik

Ein Drehorgelspieler, Alphörnbläser und andere Musizierende können entlang der Uferpromenade genossen werden.

Anreise & stündlicher Shuttle-Bus

Ein stündlicher Shuttle-Bus fährt während der Veranstaltungszeiten vom S-Bahnhof Wilssbach zu abwechselnden Rundkursen über Affaltrach und Eschenau sowie über Löwenstein und Hößlinsülz direkt an den Eingangsbereichs des Sees. Der Fahrpreis beträgt pro einfacher Fahrt 1 Euro.

Außerdem verfügt das Naherholungsgebiet über die kostenpflichtigen Parkplätze P1 und P2 mit einer großen Anzahl Parkflächen, die vor Ort ausgeschildert sind.