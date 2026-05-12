Weihnachtsmarkt am Breitenauer See mit über 80 festlich geschmückten Holzhäuschen.

Samstag und Sonntag jeweils von 14 - 17 Uhr Pfadfinder-Olympiade & Stockbrot backen

Samstag und Sonntag ab 16 Uhr ist der Nikolaus zu Gast am Breitenauer See

Uhudame Emma und die Eule Mimi zum Bestaunen ganz aus der Nähe

Feuershows

Die Feuerkünstler von "Feuerfest" werden an beiden Tagen ab 17:30 Uhr am Seeufer unterhalb des 1. Kiosks eine beeindruckende Show mit Feuerfächern, Pois, Devilsticks und ähnlichem präsentieren.

Weihnachtliche Live-Musik

Ein Drehorgelspieler, Alphörnbläser und andere Musizierende können entlang der Uferpromenade genossen werden.