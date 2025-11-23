Lieder und Texte zum Jahresanfang. Hoffnungslieder. Friedenslieder. Segenslieder. Musik und Texte, die die Seele zum Klingen bringen.
Kliniken Dr. Vötisch Bad Mergentheim Herderstraße 10, 97980 Bad Mergentheim
Konzerte & Live-Musik
mit Diakon Wolfgang Bork
