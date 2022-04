Wer gesegnet und gesalbt wird, dem kann starke Lebenskraft zuteilwerden. So erfahren wir es aus der Bibel.

Wir laden Sie zum Abendgottesdienst in die Klosterkirche ein. Mit schöner Musik, biblischer Lesung, Gebeten und Stille verbinden wir die persönliche Segnung und Salbung an zwei Stationen in der Kirche. Mit Salböl wird Ihnen ein Kreuz auf die Stirn gezeichnet. In diesem achtsamen Ritual können Sie sich vor Gott wahrnehmen und sich von ihm wahrgenommen erleben und als Gesegnete neu in Ihr Leben gehen.

Leitung: Pfarrer Jürgen Rink und Team