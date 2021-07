Segway City-Tour - Stuttgart

https://medien.stuttgart-tourist.de/portals/ Schlossplatz Stuttgart - Werner Dieterich

Die perfekte Stadtrundfahrt für Touristen und alle, die Stuttgart auf dem Segway kennenlernen und erkunden möchten.

Die Stuttgarter-City-Tour beginnt im Herzen Stuttgarts bei uns am philovelo- Segway-Point. In rund 1,5 Stunden fahren wir auf dem Segway an den zentralen Sehenswürdigkeiten der Landeshauptstadt Baden-Württembergs vorbei.

Los geht's über das Alte Schauspielhaus zum Rathaus und dem Stuttgarter Marktplatz. Vorbei an der Stiftskirche und dem Schillerplatz schweben wir über den Schlossplatz - ein lebendiger Treffpunkt inmitten von Stuttgart mit Blick auf das Neue Schloss.

Der hohe Bahnhofsturm mit dem rotierenden Mercedes-Stern lädt zu einem Blick in das Stuttgarter Bahnprojekt rund um den Hauptbahnhof ein. Auf dem Weg zurück zum Ausgangspunkt passieren wir mit den Segways die Stuttgarter Stadtbibliothek und das neue Einkaufszentrum Milaneo.

Abschließend gleiten wir auf unseren Segways durch den Park der Universität Stuttgarts vorbei am Friedrichsbau und der Börse, zurück zum Ausgangspunkt.

Lifestyle, Kultur und Flair - die Landeshauptstadt Stuttgart hat viel zu bieten und es gibt einiges zu entdecken!

Tourstart: philovelo - Segway Point Stuttgart, Furtbachstraße 4, 70178 Stuttgart

Leistungen:

Rathaus

Schlossplatz

Stuttgarter Marktplatz

Neues Schloss

Wichtige Infos:

Diese Tour findet ab 4 Teilnehmern statt. Bitte 15 Minuten vor Tourbeginn am Treffpunkt sein.