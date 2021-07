Segway-Seeschloss-Monrepos-Tour

× Erweitern Segway Weinberge, © Stuttgart-Marketing GmbH Weinbergrundfahrt mit dem Segway

Erlebe die Barockstadt Ludwigsburg schwebend - eine Stadtrundfahrt der besonderen Art auf dem Segway erwartet dich.

Nach einer kurzen Einweisung im Rathaushof geht es zur allseits beliebten Bärenwiese. Von dort aus führen uns die Segways zum Hungerberg, anschließend fahren wir Richtung Neckar. Idyllische Parkanlagen und wunderschöne Alleen pflastern unseren Weg zum bekannten und imposanten Seeschloss Monrepos. Bereits im 16. Jahrhundert hielten sich die Herzöge Württembergs gerne rund um das Schloss zur Jagd und Erholung auf. Der Name Monrepos steht im Französischen für "meine Erholung". Ganz nach diesem Motto genießen auch wir ein paar entspannte Augenblicke zwischen Schloss und Seegarten, bevor es auf unseren Segways wieder hinunter in die Stadt geht. Vorbei am Schloss Favorite und am Residenzschloss, über den Holzmarkt und den Marktplatz kommen wir mit den Segways wieder am Ausgangspunkt an.

Tourstart: Rathaushof, Haupteingang Kulturzentrum, Wilhelmstraße 11, 71638 Ludwigsburg

Voraussetzung: Mindestalter 14 Jahre, Körpergewicht 45-117 kg, keine körperlichen oder geistigen Einschränkungen, kein Drogen- oder Alkoholeinfluss