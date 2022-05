Sehenswertes Abseits des Stadtkerns

Gehen Sie mit Stadtführerin Ursula Weingart-Brodbeck auf einen Rundgang durch die Straßen vor den Toren der früheren Altstadt, entdecken Sie repräsentative Gebäude aus der Gründerzeit mit ihren Erkern und Giebeln, die bauliche Schmuckwerke sind.

Lauschen Sie den Geschichten über diverse Göppinger Fabrikanten, wie z.B. Otto Langbein, erfahren Sie Hintergründe über den Bau der Stadthalle oder das denkmalgeschützte frühere Elektrizitätswerk. Auch internationale Künstler wie Per Kirkeby sind in Göppingen vertreten. Der Rundgang führt Sie vom ipunkt bis zur Stadthalle und von dort geht es zur westlichen Vorstadt, schließlich gelangen wir über das Schlosswäldle wieder an den Ausgangspunkt zurück.

Buchung: ipunkt im Rathaus oder online unter www.erlebe-dein-goeppingen.de

Teilnahme nur mit vorheriger Anmeldung möglich!

Bitte denken Sie an Ihren Mund- und Nasenschutz!

Treffpunkt: ipunkt im Rathaus

Wir freuen uns sehr wieder Stadtführungen durchführen zu dürfen. Allerdings ist dies zum jetztigen Zeitpunkt nur unter vorheriger Anmeldung möglich.