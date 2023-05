Die Frauen der Staufer! Eine Wanderung durch die Geschichte, von der Stammmutter Hildegard bis hin zur Mutter des letzten Staufers, Konradin. Wer war Agnes von Wiblingen, Judith von Bayern, oder Irene von Byzanz? Um nur einige Namen in der Reihe der Stauferfrauen zu erwähnen.

Die bekannteste Stauferfrau, deren Grab im Kloster Lorch ist, war die Rose ohne Dorn! Sie verstarb hier auf diesem Berg. Sie waren ein wichtiger Bestandteil in Ihrer Epoche in der Geschichte der Stauferkönige und Kaiser. Woher stammten Sie? Was wissen wir über Sie, Ihre Familien, Ihre Tätigkeiten, Ihr Wirken. Was für ein Leben führten sie, irgendwo im damaligen Reich, oder hier auf der Burg? Wie wurden die Staufer eigentlich so mächtig? Stimmt auch hier das geflügelte Wort: "Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau"? Warum wurden Sie bekannt und berühmt, so, dass wir noch heute über Sie reden? Was können Sie uns heute noch lehren?

HINWEIS

Bei sehr schlechtem Wetter (Dauerregen) findet die Führung in der Ausstellung „Die Staufer“ bei der Kirche im Ort statt.

Treffpunkt: Stauferstele, Berggipfel

