Klimawandel als Fluchtursache

Menschen verlassen ihre Heimat aus vielen Gründen. Auch Auswirkungen des Klimawandels gehören dazu. Dr. Boniface Mabanza schildert an diesem Abend, in welchem Zusammenhang Klimawandel, Flucht und Migration zu sehen sind, welche Gebiete besonders davon betroffen sind und welchen Anteil diese Fluchtursache ausmacht. Außerdem zeigt er auf, welche Perspektiven es gibt und welchen Einfluss wir hier in Deutschland und Europa haben.

Dr. Boniface Mabanza ist Mitglied der unabhängigen Fachkommission für Fluchtursachen, die 2019 von der Bundesregierung beauftragt wurde, wirksame Ansätze zur Minderung von Fluchtursachen zu entwickeln. 2021 wurden die Ergebnisse und konkrete Handlungsempfehlungen in einem Bericht veröffentlicht.