Endlose Salzwüsten, tausend Jahre alte Baobab-Bäume, grüne Savanne und die zweitgrößten Wasserfälle der Erde: Reiner Harschers monumentale Leinwand-Safari beginnt dort, wo der Atlantik auf die malerische Wüste des südlichen Afrikas trifft.

Die Reise führt durch vielfältige Landschaften und die einzigartige Tierwelt der Region. Mit Geländewagen, Boot und Flugzeug ist der Fotograf und Filmer viele Jahre durch Afrikas schönste Naturreservate gereist. Er hat die Salzwüste Magkadikadi und die Serengeti ebenso besucht, wie die berühmten Victoria-Fälle, das weitgehend unberührte Okavango-Delta und die magische Kubu Island-Erhebung.

Mit seiner Kamera ist Fotoprofi Harscher den riesigen Gnu-Herden gefolgt, die sich am Ende der Regenzeit in Bewegung setzen, um schließlich den Maara-Fluss, die „Lebenslinie“ zwischen Kenia und Tansania, zu überqueren.

Er hat eindrucksvolle Bilder von Begegnungen mit Elefanten und Löwen festgehalten und sogar Einblicke in die Kinderstube der Geparden bekommen. Immer wieder war er aber auch zu Gast in den einfachen Lehmhütten der Maasai-Krieger in Kenia und bei den Fischern am Kariba-See.

„Sehnsucht Afrika“ ist eine bildgewaltige Hommage an die Schönheit Afrikas.

Von und mit Reiner Harscher