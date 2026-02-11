Sehnsucht nach Meer

Das Meer ist Wasserstraße, Lebenswelt und Nahrungsquelle, aber auch eine immense Projektionsfläche für so viele Träume.

Die Stuttgarter Schauspielerin Dorothea Baltzer und die Cellistin Christina Meißner aus Weimar begeben sich an diesem Abend mit dem Publikum auf das schwankende Element und loten seine Tiefen poetisch und musikalisch aus. Die Erkundung beginnt mit dem biblischen Buch Genesis, der Schöpfungsgeschichte. Im 16. Jahrhundert begegnet einem eine Matrosin, die sich der Seefahrt verschrieben hat. Für die Dichter der Romantik war das Meer eine Verbindung zu fernen Orten der Sehnsucht und das Fahren zu Wasser ein Symbol für die Wege des Schicksals. Wenig später, bei Scheffel und Hauff, werden küssende Heringe und gespenstische Schiffe gesichtet, mit Baudelaires Albatros enden die Schiffbrüche und vergeblichen Liebesmühen im sicheren Hafen.

Von dem nautischen Streifzug inspiriert sind auch die ­Musikstücke von J. S. Bach, Pál Kadosa, Paul Hindemith oder Benjamin Britten, die Christina Meißner mit dem Cello gewissermaßen erdet.