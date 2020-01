Neun- bis Dreizehnjährigeentwerfen eine kurze Story und setzen diese mit selbstgemachten Fotos am iPad um. Die Bilder bearbeiten und gestalten wir mit einem Bildbearbeitungsprogramm und bringen noch weitere Elemente dazu, bis eine Fotostory in Comicform entsteht. Auf Wunsch können die Ergebnisse auch per Mail zugeschickt werden.