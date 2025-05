Sei solo – Du bist allein. So überschreibt Johann Sebastian Bach drei Sonaten und drei Partiten für Violine solo, meinte dabei aber wohl sechs Solostücke.

Die alternative italienische Übersetzung passt trotzdem, obwohl Rebekka Hartmann nicht alleine sein wird. Jan-Gregor Kremp, bekannt als „Der Alte“ (ZDF) steht ihr literarisch zur Seite. Sie unternehmen eine Reise in Musik und Wort vom grüblerischen Tüftler, über den Menschen zur musikalischen Riesengestalt Johann Sebastian Bach, dessen Musik selbst Ungläubige den Himmel berühren lässt. Dazu verfassen Sie einen eigenen Text. Die drei Partiten Nr. 1 in h-Moll BWV 1002, Nr. 2 in d-Moll BWV 1004 und E-Dur BWV 1006 erklingen dann in intimer Atmosphäre der Burgkapelle. Komponiert hat sie Bach wahrscheinlich zwischen 1714 und 1720. Der letzte Satz der d-Moll Partita stellt das wohl bekannteste Musikbeispiel der Geschichte für eine Chaconne dar, bei der freie Variationen über eine sich wiederholende mehrtaktige Bassfigur ablaufen. Seien Sie gespannt auf Hartmanns Interpretationen dieser grandiosen Werke barocker Kunst. Sie sind Sinnbild polyphoner Mehstimmigkeit auf nur einem Instrument.

Rebekka Hartmann Violine

Jan-Gregor Kremp Rezitation